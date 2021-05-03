Fatsa'da Ramazan atmosferi evlere taşınıyor
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Fatsa'da Ramazan atmosferi evlere taşınıyor

Fatsa'da Ramazan atmosferi evlere taşınıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlar için hazırlanan sosyal medyada Ramazan etkinlikleri, vatandaşların ilgisiyle devam ediyor.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlar için hazırlanan sosyal medyada Ramazan etkinlikleri, vatandaşların ilgisiyle devam ediyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı için Fatsalılara eğlenceli Ramazan programları hazırlayan Fatsa Belediyesi, gelenekleri yaşatmak için sosyal medyada vatandaşların evlerine konuk oluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Fatsa Belediyesi, hazırladığı Ramazan'a özel programlarla Fatsalılara eğlenceli günler yaşatıyor. Her yaş gurubu için Ramazan'ın ruhuna uygun programlar düzenleyen belediye, geleneksel eğlenceler olan orta oyunu, meddah ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanında, bilim deneyleri ve komedi skeç şov ile ilçedeki vatandaşlara dolu bir Ramazan ayı yaşatıyor.

Ramazan ayının ruhuna uygun birbirinden farklı programla imza attıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kalabalık sofralar etrafında buluşup bereketi paylaşacağımız, yeniden kucaklaşıp sarılacağımız Ramazanlarda buluşuncaya kadar dijital ortamda etkinliklerimize devam edeceğiz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden bir etkinlik programlarımızı sürdürüyoruz. Sağlığımız için evlerimizde alınan tedbirlere uyarak bir Ramazan idrak edelim. Temizlik, maske ve mesafe vazgeçilmezimiz olsun "dedi. - ORDU

Fatsa'da Ramazan atmosferi evlere taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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