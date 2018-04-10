Fatsa'da Polis Haftası Kutlaması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Orhan Barış Öztiryaki yaptı. Türk Polis Teşkilatının 173. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Öztiryaki, "Milletimizin sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılapları ile laik Cumhuriyet'in teminatı olan 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ilk Polis Teşkilatımızın 173.yılını kutluyoruz. Görevini en iyi şekilde yerine getiren bir kurum olarak çalışmalarına devam edeceğiz. Polisin olayları önlemesi, suçluların yakalanması halk desteğinin önemi ile vatandaş diyaloğu ne kadar iyi olursa başarıya o denli ulaşacağını, kendi huzuru için polise güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güvenli bir ortam olması için polisle vatandaş el ele olmalıdır. 173 yıllık bu kutsal mesleğimiz sırasında canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Program daha sonra Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde verilen ikramla son buldu.

Kutlama törenine daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile polisler katıldı. - ORDU