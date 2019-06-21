Fatsa'da patpat kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi Fatsa-Kumru karayolunda meydana gelen kazada, İsa İvecek idaresindeki patpat, karşı yönden gelen Sercan Çetin'in kullandığı 34 RP 5426 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, patpat sürücüsü ve yanında bulunan Sefa İvecek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA