Fatsa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde, Gökhan Karabeyoğlu yönetimindeki 52 KG 920 plakalı motosiklet ile dönüş yapmak isteyen Furkan D. idaresindeki 52 AAR 233 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karabeyoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karabeyoğlu'nun bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA