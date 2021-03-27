Fatsa'da örtü altı çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
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Fatsa'da örtü altı çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fatsa'da örtü altı çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde örtü altı çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde örtü altı çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

İlçenin Meşebükü Mahallesi'nde, örtü altında çilek yetiştiriciliği yapan Nursultan Bulut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan ve Ziraat Mühendisi Fatih Kale tarafından ziyaret edildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak DOKAP tarafından desteklenen proje ile serasını kuran genç üretici Nursultan Bulut'a her anlamda yardımcı olduklarını söyleyen Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, "Ordu İli Tarımının Modernizasyonu Projesi" kapsamında 504 m2 serada çilek yetiştiriciliğine başlayan çiftçimizden yeni sezona ait çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler veriyoruz. Gayreti ve örnek çalışması için çiftçimize teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Üretici Nursultan Bulut ise, "Çilek aşırı suya karşı hassas bir bitkidir. Bu nedenle dengeli bir sulama yapıyoruz. Aşırı sulama sonucu mantarsal hastalıklar ve kloroz ortaya çıkabiliyor. Bu bilgileri bizlere tarım danışmanlarımızı veriyor. Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri hep yanımızda, bizlere destek veriyor" diye konuştu. - ORDU

Fatsa'da örtü altı çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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