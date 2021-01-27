Fatsa'da, ormanlık alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatsa'da, ormanlık alanda yangın

27.01.2021 23:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:02
Fatsa'da, ormanlık alanda yangın

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Yassıtaş Mahallesi Ciroğlu mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 5 dönümlük alana yayıldı. Ormandan yükselen duman ve alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü ormanlık alanda, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Fatsa'da, ormanlık alanda yangın
Fatsa'da, ormanlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatsa'da, ormanlık alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 00:01:39. #1.14#
title