Fatsa'da öğrenci servisleri denetlendi

30.09.2019 15:11

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.



Fatsa Kaymakamlığı "Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonu", Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekibi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri birimlerinin katılımıyla taşıma yapan resmi ve özel servis araçlarının denetimleri yapıldı.



Taşımalı sistemle öğrenci taşıması yapan öğrenci taşıyan servis minibüsleri Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetlendi.



Trafik timleri tarafından yapılan uygulama sırasında, başta okul servis minibüslerinde rehber öğretmen bulunup bulunmadığı kontrol edildi.



Kontrollerde ayrıca araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde 'okul taşıtı' ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilitli durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığını kontrol etti.



Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Servis araçlarını denetlemelerimiz her zaman rutin olarak gerçekleştirilecek" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA