Fatsa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesine meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Cevat Can Çakır yönetimindeki 34 BAG 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç yola devrilirken araçta bulunan sürücü Cevat Can Çakır ve Hakan Suat Çakır yaralandı.

İkinci kaza ise Samsun-Ordu karayolu sahil yolunda meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA