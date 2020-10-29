Fatsa'da Mevlid Kandili programı
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Fatsa'da Mevlid Kandili programı

29.10.2020 02:13 | Son Güncelleme: 29.10.2020 02:17
Fatsa'da Mevlid Kandili programı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid Kandili tüm camilerde Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek kutlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid Kandili tüm camilerde Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek kutlandı.

Fatsa Müftülüğünün organize ettiği program Orta-Büyük Cami'de gerçekleştirildi. Program İlçe Vaizi Sani Gedik'in Hz. Peygamber ve Çocuk temalı sohbeti ile başlayıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Mevlid kasidesi okunmasıyla devam etti. Program yapılan dua ile sona erdi. - ORDU

Fatsa'da Mevlid Kandili programı
Fatsa'da Mevlid Kandili programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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