Fatsa'da maske ve hijyen denetimi
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Fatsa'da maske ve hijyen denetimi

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir heyet 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde açılan kafe, restoran, lokantalara ve otellerde maske ve hijyen denetimlerini artırdı.

Fatsa'da maske ve hijyen denetimi
24.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:16

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir heyet 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde açılan kafe, restoran, lokantalara ve otellerde maske ve hijyen denetimlerini artırdı.

Korona virüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse de halk sağlığı adına salgın tedbirlerini Fatsa'da eksiksiz uygulayarak birçok belediyeye örnek olan Fatsa Belediyesi, normalleşme sürecinde de diğer kurumlarla ortak hareket ederek tedbiri elden bırakmıyor. Kent genelinde korona virüs salgını ile mücadeleye 7/24 devam ediliyor.

Bir haftada 150 iş yeri denetleyen ekiplere normalleşme süreci yani 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan kafe, restoran, lokanta ve otellerin uymaları gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Kafe, restoran, lokanta ve otellerde işletme içi salgın önleme tedbir planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren afişlerin personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılması, işletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske veya siperlik kullanmasının zorunlu, müşterilerin işletmeye maskeli olarak kabul edilecek, müşterilerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takmasının takip edilmesi, işletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda maske hazır bulundurulması, işletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız dijital termometre ile ateşlerinin ölçülmesi, ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, işletme girişlerinde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanması gibi konulara dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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