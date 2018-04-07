Fatsa'da Maden Aramaları Sürüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin maden zenginliğini ortaya çıkarmak amacıyla Trabzon, Giresun, Ordu illerinde çalışmalar sürüyor.

Maden Tetkik Arama (MTA) Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ruhsatlı maden sahalarında demir, bakır, kurşun, çinko, altın ve gümüş cevherli zonlardan numune alımları, jeofizik çalışmaları, sondajlı maden arama gerçekleştirildi.

MTA tarafından Mart ayı başında kurulan kamp çalışmalarında Fatsa-Sudere mevkisinde ruhsatlı sahada sondajlı arama çalışması, yine Fatsa-Kirazbeli ruhsatlı sahadan jeokimya numune alımları gerçekleştirildi. Bağlarca ve Yeniyurt Mahallelerinde 1250 metrekarelik alanda toprak jeokimyasal numune alımlarına başlandı. - ORDU