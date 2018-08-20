Fatsa'da Kurban Bayramı Hareketliliği

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması Ordu'nun Fatsa ilçesinde büyük bir hareketliğin yaşanmasına neden oldu.

Hem Kurban Bayramı hem de kısa süreli tatil için gurbetten sılaya gelen vatandaşlar yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.

Fatsa'nın çevre ilçelerden göç alması nedeniyle artan nüfus yoğunluğu Kurban Bayramı tatili ile adeta tavan yaptı. Fatsa ilçesinin Reşadiye, Ahmet Güvenkaya, Hacı Hulusi ve Sakarya Caddelerinde arefe günü büyük nüfus yoğunluğu oluştu.

Fatsa caddelerinde alışveriş yapan vatandaşlar, "Bizler büyük şehirlerden memleketimize geliyoruz. Birçok ihtiyacımızı oralardan alabiliyoruz ama bizim yörelere has alabileceğimiz ürünleri de buralardan temin ediyoruz. Örneğin cevizli helvayı gurbette her zaman bulamıyoruz. Yine buna benzer birçok şey var. Şu anda fındık sezonu olması hasebiyle de fındık için alışverişlerimizi de burada yapıyoruz. Tatile gelmişken doğup büyüdüğümüz memleketimize de katkımızın olması güzel" dediler.

Fatsalı esnaflar ise özellikle arefe günü yaşanan nüfus yoğunluğunun işlerinde önemli bir artış gösterdiğini ifade ederek, "Önce fındık hazırlığı sonra da bayram alışverişi bizlerin yüzünü güldürdü. Sadece Kurban Bayramı tatili değil Fatsa'da son zamanlarda artan nüfus yoğunluğundan da işlerimiz güzel gidiyor. İnşallah hep böyle olur. İlçemizin şehir merkezinde yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları da güzel oldu. Tam olarak bittiğinde daha güzel olacak. Bu durum hem bizim hem gurbetten gelen hemşehrilerimizin dikkatini çekiyor" şeklinde konuştular. - ORDU