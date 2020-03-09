Fatsa'da korkutan depo yangını Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.



İlçenin Dumlupınar Mahallesi Şehit Muhittin Akyol Sokak'ta Mustafa S.'ye ait apartmanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 apartman sakinine gerekli müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA