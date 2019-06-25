Fatsa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Seyithan Ay yaralandı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin yanında Seyithan Ay isimli çocuk başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi ve çevredeki vatandaşlar hemen saldırgan köpeğe müdahale etti. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ay, ailesi tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Seyithan Ay tedavisinin ardından taburcu edildi.

Seyithan'ın annesi Vildan Ay ise yaptığı açıklamada, "İlçede çok sayıda başıboş köpek var. Birçok kez şikayette bulunduk ama maalesef bizim çocuğumuzu da köpek ısırdı. Aracımızı park ettiğimiz esnada köpek oğluma saldırısı gerçekleşti. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Kimse sokaktaki hayvanlara karşı değil ama bununla ilgili önlem alınması gerekir. Geçtiğimiz hafta da bir çocuğu ısırmıştı köpek ve daha kaç kişinin başına geleceği belli değil. Lütfen bu problem çözülsün" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA