Fatsa'da kayıtlı çiftçi sayısı 14 ilden fazla

Fatsa İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Vedat Aydoğan, ilçede kayıtlı 14 bin çiftçi sayısının, 14 ilin üzerinde olduğunu söyledi.

Fatsa İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Vedat Aydoğan, ilçede kayıtlı 14 bin çiftçi sayısının, 14 ilin üzerinde olduğunu söyledi.

İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Vedat Aydoğan ilçenin, fındık tarımı ve diğer tarımsal faaliyetlerle yıllardır uğraşan bir bölge olduğunu söyledi. Seracılık, mantarcılık başta olmak üzere diğer yetişen sebze ve meyve bahçesi tesislerinin ilçede mevcut olduğunu ifade eden Aydoğan, "Hayvancılık anlamında da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık devam ederken tavuk yetiştiriciliği yapan çok sayıda çiftçimiz var. Arıcılık ciddi anlamda bölgede yapılan bir ticari kazanım. Su ürünleri de ciddi anlamda yapan kişiler var. Tarımsal anlamda zengin bir konumda olan ilçemizi daha da farklı ürünler yetiştirerek de daha zenginleşmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Fatsa'da kayıtlı 14 bin çiftçimiz var"

Güneyde yetişen meyvelerin bu bölgede de üretilebilmesi için deneme amaçlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Vedat Aydoğan, "Amacımız bunlar da yetişirse farklı çiftçilerimize ek gelir olmasıdır. Fatsa, ticari anlamda fındık üzerinden değerlendirildiğinde kurumsal açıdan da kapasitesi yüksek bir ilçe. 14 bin kayıtlı çiftçimiz var Fatsa'da. Bu rakamda yaklaşık ülkenin 14 ilinin çiftçi sayısından daha fazladır. 40 milyona yakın tarımsal destek alan bir ilçeyiz. Çalışmalarımız çitçilerin taleplerin doğrultusunda her gün farklı bir çalışma ile şekilleniyor. Salep yetiştiriciliği ve buna benzer yetiştiricilik için bizlere başvuru yapan kişiler var. Halkımızın tarımsal faaliyete yoğunlaşması bizler için sevindirici bir durumdur. Bakanlığımızın hibe ve desteklerini çiftçilerimize anlatmak için sahadayız. Çiftçimiz bir adım atacağı zaman o adımı atmadan mutlaka müdürlüğümüze gelsin" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimizi en iyi işi yapmaya yönlendiriyoruz"

Kendilerine başvuran çiftçileri yönlendirdiklerini kaydeden Aydoğan, "Yanlış işlemlerin geri dönüşü olmuyor. Bir meyve bahçesi düzgün tesis edilmezse yıllar sonra geri dönüp de şunu diyemeyiz, Çünkü bahçe sökülmez, kesemezsin o yüzden iyi bir etütle farklı fikirlerde vererek çiftçilerimize en iyi işi yapmaya yönlendiriyoruz. Amacımız müdürlüğümüz olarak çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlere yönlendirmektir. Maddi ve manevi olarak destek olmak bizlerin en büyük hizmetidir onlara. Karadeniz Bölgesi'nde fındığın alternatif yoktur. Kişinin alternatifi vardır ama fındığın yoktur. Yerine uygun tarım faaliyetini yapması çiftçilerimize her zaman öneriyoruz. Bahçelerinin büyüklüklerine göre uygun tarımın yapılması onlar için önemlidir. Ek tarım faaliyetlerle de bölgemizin ekonomisi artıyor. Fatsa verimli topraklara sahip ve çiftçilerimiz farklı ürünler yetiştiriyor" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı