Fatsa'da 'Kadınlar Günü'ne Özel Panel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle panel düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fatsa Kaymakamlığı Kadın Hareketi Platformu tarafından Fatsa Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen panelde Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Eylem Aydın, Fatsa Dumlupınar İlkokulu Türkçe Öğretmeni Emine Mutlu, Fatsa Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Çalışmacı Tunahan Cepe ve Türkiye Yardımsevenler Derneği Asiye Sukaş'ın konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşma yapan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, "Toplumumuzun temel yapısını oluşturan ailenin en önemli unsuru olan kadınlarımız, daima özveri, şefkat ve sevginin kaynağı olmuştur. Hiçbir fedakarlıktan çekinmeden modern Türkiye'nin oluşmasında söz sahibi olan kadınlarımız eğitim, ekonomi, siyaset ve toplumsal hayatın her alanında aktif rol almaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle kadınların sorunları dile getirilmekte, edinilen deneyimler paylaşılmakta ve kadınların toplumdan beklentileri vurgulanmakta, böylelikle kadınlar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız ailenin ve toplumun temel taşı tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA