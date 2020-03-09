Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması - Haber
Fatsa, Ordu, Güncel

Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "İstiklal Marşı'nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali" Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşti.

09.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:36
Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "İstiklal Marşı'nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması İlçe Finali" Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşti.


12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencileri arasında Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "İstiklal Marşı'nı Ezbere En Güzel Okuma Yarışması Fatsa Finali" 22 okulun katılımıyla yapıldı.


Yarışmanın jüri üyeliklerini ise Türk dili ve edebiyat öğretmenleri yaparken, rehber öğretmenleri ile Fatsa finaline katılan öğrenciler büyük bir özgüvenle sahneye çıkarak hitabet hünerlerini sergilediler. Jüri üyelerinin şiiri ezberden doğru okuma, telaffuz, şiirin verdiği duyguyu yansıtma, vurgu ve tonlama, jest ve mimik, sahne ve mikrofon kullanma, görsellik ve müzik (slayt) kriterlerine göre yaptığı değerlendirmede başarı sağlayan öğrenciler 12 Mart tarihinde yapılacak anma programında ödüllendirilecekler. - ORDU

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Engin Özkoç Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Podolski Berkay Şahin Ünal Karaman Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Fatsa'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:23:46. #1.14#