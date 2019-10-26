Fatsa'da hamsi festivali düzenlenecek

26.10.2019 14:54

Fatsa Dernekler Federasyonu (FADEF) tarafından ilçede "2. Hamsi Festivali" düzenlenecek.

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'nde, festivale ilişkin gerçekleştirilen istişare programına Vali Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukluoğlu, FADEF Başkanı Yakup Yeşiltaş ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Ordu'da önemli hizmet ve yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ordu'da 7 milyar liraya yaklaşan proje uygulandığını belirten Yavuz, "Bunun 3.8 milyarı sadece ulaşım anlamında. İnanıyorum ki Ordu, iki yıl içerisinde ulaşım yatırımlarının tamamını tamamlamış, hizmete almış, sıkıntıları aşmış olacak. Bir anket yapsak, 'Ordu'da en büyük sıkıntı nedir' diye, herkes eminim ki 'yol' diyecek ve ikinci sırada su gelecektir. Bunların hepsini aşacağız." dedi.

Eğitim noktasında da çok iyi sıralarda olunduğunu dile getiren Yavuz, "Eğitim anlamında 44'üncü sıralarda olan Ordu'muz 12'nci sıralara kadar düştük, hedefimiz ilk ona girebilmektir. Diğer ilçeler alınmasın ama Fatsalılar ayrı bir parlayan yere sahip. Çünkü o kadar afet oldu, problem oldu, 'öldük, bittik' diye sokaklara dökülenler oldu ama kötü algı yapan kimse çıkmadı bu şehirden. Fatsa'yı ben ayrı bir yere koyuyorum." diye konuştu.

"Fatsa'nın ismini ön plana çıkarmak istiyoruz"

Belediye Başkan Kibar ise festivallerin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Festivaller bir şehrin kültürel ve sosyal hayatına renk katan birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkı sağlayan en önemli etkendir. Memlekete sahip çıkmak adına bir araya gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Fatsa uzun yıllardır beklediği birlik ve beraberliği 7 ay gibi bir kısa sürede kavuştu. İnşallah bu birliktelikten Fatsa kazanacaktır. Memlekete hizmet kazandırmak için görev yapan ve destek olan herkese Fatsa adına teşekkür ederim. Hamsi festivaline şahsım ve kurumum adına tüm desteği sağlayacağım."

FADEF Başkanı Yeşiltaş da Fatsa'nın tanıtımına katkı sağlayacak olan hamsi festivalinin ikincisini düzenleyecekleri için mutlu olduklarını aktardı.

Hamsinin hem toplumsal hem de ekonomik olarak çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, 17 Kasım Pazartesi günü Fatsa Özgürlük Meydanında düzenlenecek festival için komisyonu oluşturduklarını kaydetti.

Hedeflerine ulaşmak için yardımlaşmayı ve paylaşmayı ön plana alarak çalışmalara başladıklarını anlatan Yeşiltaş, "Hamsinin bizim toplumumuzdaki yeri çok önemli. Geleneksel hale getirdiğimiz hamsi festivaliyle Fatsa'nın ismini ön plana çıkarmak istiyoruz. Kamu kurumları, sivil toplum kuruşları ve vatandaş iş birliğiyle bu festivalimizi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA