Fatsa'da galericiler sitesi beklentisi

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, ilçe trafiğinin rahatlaması ve daha güzel bir görüntünün ortaya çıkması için 'Galericiler Sitesi'nin ivedilikle yapılması tavsiyesinde bulundu.

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, ilçe trafiğinin rahatlaması ve daha güzel bir görüntünün ortaya çıkması için 'Galericiler Sitesi'nin ivedilikle yapılması tavsiyesinde bulundu.

Son dönemlerde ikinci el otomobil ticaretinin düzenlenmesi konusunda önemli değişiklikler gerçekleştirilerek, oto galerilerde belirli standartların getirilmesi hedefleniyor. Fatsa'da da özellikle sahil bandı başta olmak üzere şehir içinde farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren tüm galericilerin, yapılacak 'Galericiler Sitesi' ile tek çatı altında toplanması amaçlanıyor.

Fatsa Oto Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, ilçede yapılması planlanan galericiler sitesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Otomobil sektörünün ilerleyen günlerde hareketleneceğini söyleyen Zerey, "İkinci el araçlarda piyasa neredeyse durma noktasına geldi. Geçen yıla kıyasla bu yıl fiyatlarda yüzde 30'a yakın bir düşüş gerçekleşti. Fakat piyasanın en yakın zamanda geri yükseleceğini düşünüyoruz. Sıfır araç üretimi çoğu firma tarafından durduruldu. Bunun etkisiyle ilerleyen zamanlarda piyasada daralma olacak ve ikinci el araçlar yükselecektir. Öte yandan doların yükselmesi sıfır araçta fiyatların yükselmesinde çok büyük bir etken. Nisan ayı itibarıyla zaten fiyatlarda hareketlenmeler başladı" dedi.

"Trafiğin rahatlaması için galericiler sitesinin ivedilikle yapılması lazım"

Galericiler sitesinin yapılmasının, ilçenin trafik sorunun da önüne geçeceğini aktaran Zerey, "Esnafımız yeterlilik belgelerini almaya devam ediyor. Yetki belgesi olmayan galericilik yapamayacak. Bununla ilgili de temmuz ayının sonuna kadar süremiz var. Galericiler sitesinin yapılmasıyla ilgili de Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'den yardım bekliyoruz. Bu artık büyük bir ihtiyaç oldu. Fatsa'nın özellikle yaz ayında trafiği çekilmez bir hal aldı. Trafiğin rahatlaması için galericiler sitesinin ivedilikle yapılması lazım. Biz galerici olduğumuz halde üzülerek söylüyoruz ki sahil kesiminde galericiler çirkin bir görüntü oluşturuyor" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı