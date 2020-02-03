Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Haberler » Güncel » Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber

Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

03.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:59
Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

'nun ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dolunay Mahallesi'ndeki evinden çıkan 26 yaşındaki Şahin Dağlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Silah sesleriyle dışarı çıkan komşuları durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Dağlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Dağlar'ın, vücudunda bıçak darbelerinin de olduğu belirtildi.

Cinayete ilişkin yürütülen çalışma kapsamında Samsun il sınırı yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler