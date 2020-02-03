Fatsa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

03.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:14

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dolunay Mahallesi'ndeki evinden çıkan 26 yaşındaki Şahin Dağlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Silah sesleriyle dışarı çıkan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Dağlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Dağlar'ın, vücudunda bıçak darbelerinin de olduğu belirtildi.

Cinayete ilişkin yürütülen çalışma kapsamında Samsun il sınırı yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA