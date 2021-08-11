Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı
ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, belediye ve itfiaiye ekiplerince kurtarıldı.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, belediye ve itfiaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kentte etkisini sürdüren sağanak, Fatsa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede taşkın sonucu Beyceli Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinde su taşkını yaşandı. Taşkın sonrası tesisteki 5 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediyeye ait iş makineleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak