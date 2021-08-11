Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı
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Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, belediye ve itfiaiye ekiplerince kurtarıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, belediye ve itfiaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Kentte etkisini sürdüren sağanak, Fatsa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede taşkın sonucu Beyceli Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinde su taşkını yaşandı. Taşkın sonrası tesisteki 5 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediyeye ait iş makineleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı. 


Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı
Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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