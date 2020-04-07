Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı
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Karadeniz, Dalgalar, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp kara yoluna ulaştı.

07.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:58
Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp kara yoluna ulaştı.

Karadeniz'de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, sahil caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede kara yolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü. Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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