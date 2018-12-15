Fatsa'da Bisiklet ve Koşu Yolu Projesinde Sona Yaklaşılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde yürütülen "Bisiklet ve Koşu Yolu" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar için farklı spor alanlarına yönelik hazırlanan projelerin tek tek hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kentte sporu ve hareket etmeyi teşvik ederken, vatandaşların uzun süre vakit geçirebileceği sosyal alanların inşasını da sürdürdüklerini belirtti.

Projede kazı ve dolgu işleri ile elektrik hatlarının döşenmesi ve beton işlerinin tamamlanarak çalışmanın yüzde 60 seviyesine getirildiğini dikkati çeken Tekintaş, renkli asfalt döşeme ve aydınlatma direklerinin montajının yapılmasıyla projeyi kısa sürede halkın hizmetine sunacaklarını aktardı.

Tekintaş, proje için şu bilgileri verdi:

"Fatsa ilçesi Atatürk Parkı Bisiklet ve Koşu Yolu yapım işi kapsamında 2,5 kilometre uzunluğa sahip olan sahilin 10 bin 580 metrekare alanında uygulanacak proje içerisinde, 2.70 metre genişliğinde bisiklet yolu ve 3,5 metre genişliğinde koşu yolu yapılacak. Proje kapsamında güzergahta 5 metre yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma çalışması da gerçekleşecek."