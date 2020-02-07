Fatsa'da bir kişinin evinin önünde öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir kişinin evinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Dolunay Mahallesi'nde 3 Şubat'ta öldürülen Şahin Dağlar'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan 7 kişiden Ö.G, Ö.G, N.G ve H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Fatsa Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gözaltındaki 3 kişinin daha emniyetteki işlemleri sürüyor.