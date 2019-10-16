Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

16.10.2019 16:07
Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Selami Aydın'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ORDU

Kaynak: İHA
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