Fatsa'da bayram arifesi yollar kilitlendi
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Fatsa'da bayram arifesi yollar kilitlendi

Fatsa'da bayram arifesi yollar kilitlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de trafik kilitlendi.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de trafik kilitlendi.

Yollar programa alınmayan Fatsa Çevre yolunun yapılmaması nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatsa geçişinde yaşanan trafik çilesi, bayram öncesi içinden çıkılamaz hale dönüştü. Vatandaşlar ve sürücüler, bölgede çevre yolu olmayan tek ilçenin Fatsa kaldığını hatırlatarak, yetkililerden bu sorunu bir an önce çözmesini temenni ettiklerini söyledi. İlçenin bir ucundan diğerine kadar her bayram yaşanan bu bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor. - ORDU

Fatsa'da bayram arifesi yollar kilitlendi
Fatsa'da bayram arifesi yollar kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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