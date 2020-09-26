Fatsa'da balık avı yarışması

Fatsa'da balık avı yarışması -En büyük balığı tutan yarışmayı kazanacak Ordu'nun Fatsa ilçesinde balık avı yarışması düzenlendi.

Fatsa'da balık avı yarışması

-En büyük balığı tutan yarışmayı kazanacak

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde balık avı yarışması düzenlendi. En büyük balığı tutan yarışmayı kazanacak.

Fatsa Belediyesi tarafından organize edilen yarışmaya çok sayıda amatör balıkçı katıldı. Fatsalı amatör balıkçıların kıyasıya yarıştığı yarışmada ilk oltalarda balık çıkmazken aileleri de yarışma alanın düzenlendiği Atatürk Parkı sahiline gelerek yarışmacılara destek sağladı.

İlk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "En büyük balık avı yarışmasını ilçemizde düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde planladığımız ve bu yıl ilkini düzenlediğimiz Ordu ilimiz başta olmak üzere Fatsa ile birlikte ilçemizden amatör balıkçılar gelerek yarışmak için buradalar. Ayrıca Samsun ve Giresun illerinde de yarışmacılar var. İki gün sürecek yarışmaya 97 yarışmacı katıldı. Korona virüs nedeniyle yapılabilecek etkinlikler sınırlıydı. Bizler de bu yarışmayı düzenlemek istedik ve amatör balıkçılarımızla bir araya gelerek etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hafta sonu olması nedeniyle ilçemizin sahili hareketli. Sadece yarışmacılar değil ailelerinde katıldığı bir organizasyon oldu" dedi.

Yarışmaya katılan amatör balıkçılar ise düzenlenen balık yarışmasının çok isabetli bir karar olduğunu söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY