Fatsa'da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Fatsa'da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi

04.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:21
Fatsa'da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi

Fatsa Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve özel araçların virüsten arındırıldığı Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda mart ayından bu yana 15 bin 500 aracı dezenfekte etti.

Fatsa Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve özel araçların virüsten arındırıldığı Araç Dezenfeksiyon İstasyonu'nda mart ayından bu yana 15 bin 500 aracı dezenfekte etti.

Evkaf Mahallesi Ordu-Samsun karayolu Liman Kavşağı'na kurulan Araç Dezenfeksiyon İstasyonu cumartesi günü dahil haftanın altı günü Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanan araçlara hizmet veriyor.

"Amacımız virüs salgınını önlemek"

Araç dezenfeksiyon istasyonunu yeniden kullanıma açtıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kovid-19 virüsünün yeniden yayılma hızını artırmasıyla birlikte belediye olarak önlemleri iki katına çıkardık. Bilindiği gibi, geçtiğimiz mart ayında Araç Dezenfeksiyon İstasyonumuzu ilk olarak toplu taşıma yapan araçlar için kurmuştuk. Ancak, yoğun talep görünce özel araçları da dezenfekte etmeye başladık. Normalleşme sürecinde çalışmalarına kısa bir ara verdiğimiz Araç Dezenfeksiyon İstasyonumuzu, son zamanlarda virüs tehdidinin kendini yeniden hissettirmesiyle tekrar hizmete açtık. Bu istasyonumuzda ilçemizde ticari taksilerimiz, dolmuş güzergahında çalışan toplu taşıma araçlarımız başta olmak üzere tüm araçlarımız dezenfekte edilebiliyor" dedi. - ORDU

Fatsa'da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi
Fatsa'da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Toplu taşıma araçları 9 aydır her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor
Toplu taşıma araçları 9 aydır her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor
Kocaeli'de 1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi, risk haritası kızardı
Kocaeli'de 1 ayda 8 bin 610 kişiye ceza kesildi, risk haritası kızardı
Son dakika: 8 ayda 2 binin üzerinde koronavirüs hastası izlendi;  Dünyadaki araştırmalara ışık tutacak veriler
Son dakika: 8 ayda 2 binin üzerinde koronavirüs hastası izlendi;  Dünyadaki araştırmalara ışık tutacak veriler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ajda Pekkan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatsa'da 8 ayda 15 bin 500 araç dezenfekte edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 17:37:54. #1.14#
title