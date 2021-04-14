Fatsa'da 4 mahalleyi birbirine bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan toplam 6 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan toplam 6 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Fatsa ilçesinin Çöteli, Başköy, Yapraklı ve Dolunay Mahallesi bağlantısı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'nin koordineli çalışması ile sıcak asfalt konforuna kavuşuyor. Sıcak asfalt dökümüne başlanan Başköy Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Çöteli, Başköy, Yapraklı ve Dolunay Mahallelerini birbirine bağlayan sıcak asfalt çalışmasının, Ramazan bayramına kalmadan 15 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Alanda, 4 kilometresi grup yolu, 2 kilometresi ara yollar ve ara caddeler olmak üzere toplamda 6 kilometre sıcak asfalt çalışmalarının, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli olarak sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kibar, "Bu bölgede uzun yıllardır vatandaşlarımızın yolla ilgili talepleri vardı. Programı hızlandırıp inşallah 15 gün içerisinde Ramazan bayramına kalmadan bu konforlu ulaşım ağını vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Grup yolumuzu bayrama kadar tamamlayıp halkımıza çifte bayram yaşatacağız. Böyle bir hizmetin ilçemizde faaliyete geçmesinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Yapraklı Mahallesi Muhtarı Telat Sor ile Başköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Yurtseven, grup yolunun önemine değinerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı