Fatsa'da 19 Mayıs kutlaması

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıldönümü etkinlikleri, pandemi tedbirleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile gerçekleştirildi.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıldönümü etkinlikleri, pandemi tedbirleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen tören, Fatsa Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Fatsa Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek yaptığı konuşmada, "Milletimizin tüm onur ve asaleti ile büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde Bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs, sadece Türk Milli Kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik de gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özveriler ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunu olmalıdır" dedi.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Savcısı Şahin Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmi kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı