Fatsa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde şehit ve gaziler Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen programda bir kez daha dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde şehit ve gaziler Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen programda bir kez daha dualarla anıldı.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın devamında açılış konuşmasını Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek yaptı.

Daha sonra din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından protokol konuşmaları gerçekleşti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin onurlu tutumu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir millet olduğunu belirterek, "Bundan dört yıl önce ülkemiz, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en alçak ihanetlerinden birisini yaşamıştır. O günün gecesinde, Fettullahçı Terör Örgütüne mensup hainler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, milletimizin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkması ile bertaraf edilmiştir. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-y

ıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever asker ve polislerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Nasıl ki yıllar önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Çanakkale'de,Sakarya'da, İnönü'de, Dumlupınar'da yedi cihana karşı tek yürek olmuş bir milletin neler yapabileceği gösterdiysek, 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yurt genelindeki tüm vatandaşlarımız, Gazi Meclisimiz ve vatansever güvenlik güçlerimizin topyekün mücadelesiyle, bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve demokrasimize kastedenlere karşı aynı milli ruhla karşılık verilmiş ve hain darbe girişimi yok edilmiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.15 Temmuz dünya demokrasi tarihinde önemli bir milattır. 15 Temmuz aslında demokrasi tarihine altın harflerle yazılan şanlı bir destanın gecesidir" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili Millete Sesleniş konuşması canlı olarak izletildi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise yaptığı konuşmada, "Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütünün hain kalkışması karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte meydanlara akın eden tüm Türkiye tek nefes tek yürek ve tek vücut olduğu kanlı darbe gecesi kadını erkeği yaşlısı genci ile 7'den 70'e herkes cumhuriyetimize, demokrasimize birlik ve beraberliğimize var gücüyle sahip çıkmıştır. Bu uğurda 251 şehidimiz canlarını feda etti, 2196 vatandaşımız gazilik onuruna erdi. Bu acıları yaşatan ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunun için sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkelere açmak için çok çalışmalıyız. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi birlik ve beraberlik içinde kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra öğrenciler tarafından 15 Temmuz ile ilgili şiirler okunurken Fatsa Müftülüğü İlahi Korosu tarafından ilahiler söylendi.

Programda 15 Temmuz ile ilgili yapılan şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol mensupları tarafından takdim edildi.

Programda Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları "Anadolu Toprakları" adlı tiyatro gösterisini sundular. Tarih boyunca destan yazan Türklerin kahramanlıklarının anlatıldığı oyun izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Oyuncular Çanakkale şehitleri yad etti. 15 Temmuz şehitlerinden özel harekatcı Ferhat Koç, Ömer Halis Demir, Gazi Safiye Bayat'ın hikayesi anlatıldı. Finalde temsili meclis bombalanması yapıldı ve ardından gençlerin emanete sahip çıkmaları sahnelendi. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları tiyatrolarının sonunda ayakta alkışlandılar. - ORDU

Kaynak: İHA