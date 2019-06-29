Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.
Kayyum yönetimi ile devam eden kulüpte Kayyum heyeti üyesi Halil Bekyürek, "TFF'ye profesyonel 3. Lig'e katılmak için başvurumuzu yaptık. Takımımız için hayırlı olsun" dedi. - ORDU
Kaynak: İHA
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