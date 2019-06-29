Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.

Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.

Kayyum yönetimi ile devam eden kulüpte Kayyum heyeti üyesi Halil Bekyürek, "TFF'ye profesyonel 3. Lig'e katılmak için başvurumuzu yaptık. Takımımız için hayırlı olsun" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA
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