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Fatsa Belediyespor'da Sancaktepespor mesaisi

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Fatsa Belediyespor'da Sancaktepespor mesaisi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sancaktepespor mesaisi başladı.

ORDU (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sancaktepespor mesaisi başladı.

Deplasmandan mutlak galibiyetle dönmek istediklerini söyleyen Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, "Bu maçta hata yapma lüksümüz yok" dedi.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu yaptığı açıklamada, "İç saha maçlarını çok sıkıntılı geçiriyoruz. Kazanmak ve gol atmak istiyoruz. İyi oyun oynasak da skor olarak iç saha maçlarında karşılığını alamadık. Bu durum da takımın üzerinde baskı oluşturdu. İç sahada bu hafta galibiyet alarak Çatalcaspor maçında üzerimizdeki baskıyı kırmış olduk. Takımımıza bu galibiyetle güven geldi. Hak ederek kazandığımız bir maç oldu" şeklinde konuştu.

Deplasmanda Sancaktepespor'a konuk olacaklarını belirten Teknik Direktör Hüseyinoğlu, "Rakibimiz ligimizin alt sıralarında bulunan takım ve bu maçta hata yapma riskimiz yok. Mutlak hedef 3 puan için gidiyoruz. İstediğimiz sonucu almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki sakat oyuncumuz var. En iyi kadro ile maçlara çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Fatsa Belediyespor'da Sancaktepespor mesaisi

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