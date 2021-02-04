Fatsa Belediyespor: 0-0
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Fatsa Belediyespor: 0-0

04.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:10
Fatsa Belediyespor: 0-0

STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Sefa Özcan (xx), Erol Ernek (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (xx) - Kadir (xx), Ozan (xx), Hayrettin (x), Semih (x) (Dk. 57 Alperen xx), Can (x) (Dk. 46 Mustafa Altun x), Ümit (x) (Dk. 69 Hamit x), Ertuğrul (x) (Dk.

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Sefa Özcan (xx), Erol Ernek (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (xx) - Kadir (xx), Ozan (xx), Hayrettin (x), Semih (x) (Dk. 57 Alperen xx), Can (x) (Dk. 46 Mustafa Altun x), Ümit (x) (Dk. 69 Hamit x), Ertuğrul (x) (Dk. 28 Oğuzhan x), Berkan (x) (Dk. 57 Abdullah x), Atalay (x), Erdem (x)FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx) - Gökhan Günel (xx), Tevfik (x), Enver (x), Gökhan Açıkgöz (x), Ahmet (xx), Muhammed (xx), Emre (x) (Dk. 87 Doğukan), Yeldar (xx), İsmail (x) (Dk. 87 Mehmet Seçme), Fatih (xx)SARI KARTLAR: Hamit, Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), Emre (Fasta Bld)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Kızılcabölükspor, 17'nci hafta mücadelesinde sahasında Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 18 puana ulaşırken, konuk takım puanını 24'e çıkardı.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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