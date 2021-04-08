Fatsa Belediyesi beton yollarda 'V' kanal çalışması başlattı
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Fatsa Belediyesi beton yollarda 'V' kanal çalışması başlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatsa Belediyesi beton yollarda 'V' kanal çalışması başlattı

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından, nisan ayı içerisindeki beton yol çalışmaları sürerken, yolların uzun ömürlü olması için 'V' kanal çalışmaları da başladı.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından, nisan ayı içerisindeki beton yol çalışmaları sürerken, yolların uzun ömürlü olması için 'V' kanal çalışmaları da başladı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince 30 kilometrelik beton yol programından önce, Kılıçlı ve Yeniyurt Mahallesi'nde beton yol programı uygulamıştı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği beton yol çalışmalarının, 'V' kanallarının yapımına da başladı. İlk olarak Palazlı Kömürlük Mahallesi'nde başlanan uygulama, ilerleyen süreçte diğer bölgelerde de hayata geçirilecek.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yağmur sularının yollara zarar vermemesi, yol yapısının daha uzun süre aynı dayanıklılıkta ve kalitede kalması amacı ile kırsal kesimde bulunan arterlere 'V' kanal çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belediye olarak yol medeniyettir anlayışıyla nice yollar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kırsal mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımızın mahallesine daha sağlıklı ulaşımlarını sağlamak amacıyla, canla başla çalışıyoruz. Evladiyelik beton yol ve sıcak asfaltlı yol yaparak şehrimizin en uzak noktalarına bile konforlu yol hizmeti sunuyoruz" dedi.

Kaliteli beton yolların ömürlük olduğunu ve yaşam standardını yükselttiğini ifade eden Başkan Kibar, "Biz, kırsal mahallelerimizde beton yollarımızı, uzun ömürlü yapıyoruz ama vatandaşlarımıza da yollarımızı korumak adına büyük görevler düşüyor. Sorumluluk gereği, vatandaşlarımız bahçelerini temizledikten sonra ortaya çıkan çalıları ve dikenleri yol kenarlarına atmamaları gerekiyor. Birçok muhtarımız da bu konudan şikayetçi, b sebeple vatandaşlarımızın bu konuya özen göstererek hassas davranmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Fatsa Belediyesi beton yollarda 'V' kanal çalışması başlattı
Fatsa Belediyesi beton yollarda 'V' kanal çalışması başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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