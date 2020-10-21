Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor

21.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:31
Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor

Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer, toplam 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.

Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer, toplam 7 ilçeye hizmet verdiklerini söyledi.

Fatsa Ağır Ceza Reisi Erdem Oğuz Özer yaptığı açıklamada, "Fatsa ilçemizde daha önce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu yoktu. 24 Temmuz 2020 itibarıyla Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Öncesinde Fatsa ilçesi adli yönden Ünye ilçesine bağlıydı. Fatsa artık müstakil bir Ağır Ceza Mahkemesine sahip oldu. Korgan, Kumru ve Aybastı adliyeleri de Fatsa Ağır Ceza Merkezimize bağlandı. Bu kapsamda Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi toplamda 7 ilçeye hizmet verecek. Bir ilçenin ağır ceza merkezi haline gelmesi o ilçenin önemini ve gelişmişliğini gösterir. Fatsa ilçesi de bir merkez haline geldi. Fatsa'mıza hayırlı olsun. Fatsa benim beşinci görev yerim. Nevşehir Derinkuyu, Uşak Banaz, İstanbul Gaziosmanpaşa, Batman ve son görev yerim Fatsa ilçesi oldu" dedi.

"Fatsa'nın ilk ağır ceza reisi olarak atanmak gerçekten benim için onur verici bir durum" diyen başkan Özer, "İlkler önemlidir ve unutulmaz. Ben de ilk ağır ceza mahkemesi başkanı olarak atandım. Görevimizi layıkıyla sürdürmek istiyoruz. Fatsa'da görev yapmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Akıncı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:32:44. #1.14#
title