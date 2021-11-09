Fatoş Yelliler kim?

Fatoş Yelliler kimdir?sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2010 yılında Paris'te düğünde tanıştığı Fatoş Yelliler ile kısa süre sonra evlenen Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler neden boşandı? Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler kaç yaşında, nereli?

FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Fatoş Yelliler, 7 kardeştir. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanıştıktan sonra 2010 yılında evlenmişti. Mardini ile Yelliler, geçen mart ayında evliliklerini noktalama kararı aldı. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı.

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