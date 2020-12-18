Fatoş Kabasakal ekranlara dönecek mi?

Ünlü oyuncu, "Bugün hem evin alışverişini yapmak hem de biraz arkadaşımla vakit geçirmek istedim. Çocuklar daha bebek o yüzden fazla dışarıya çıkamıyorum. Açık alanda arkadaşımla buluşup biraz ayaküstü sohbet etmek istedik. Oğlum henüz iki aylık, bu sebepten dolayı yaşı dolana kadar onunla ilgileneceğim" dedi.

'ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUM AMA...'

Dizi ve film projelerine sıcak bakmadığını ifade eden Kabasakal, "Dizi veya film projesi şimdilik düşünmüyorum. Ama çok çok iyi bir teklif ve proje olursa neden olmasın? En kötü oturup konuşulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin