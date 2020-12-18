Fatoş Kabasakal ekranlara dönecek mi?
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Fatoş Kabasakal ekranlara dönecek mi?

18.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:16
Fatoş Kabasakal ekranlara dönecek mi?

Ekranların sevilen ismi Fatoş Kabasakal, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Kabasakal, "Ekranlara dönecek misiniz?" sorusuna samimi bir yanıt verdi

Ünlü oyuncu, "Bugün hem evin alışverişini yapmak hem de biraz arkadaşımla vakit geçirmek istedim. Çocuklar daha bebek o yüzden fazla dışarıya çıkamıyorum. Açık alanda arkadaşımla buluşup biraz ayaküstü sohbet etmek istedik. Oğlum henüz iki aylık, bu sebepten dolayı yaşı dolana kadar onunla ilgileneceğim" dedi.

'ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUM AMA...'

Dizi ve film projelerine sıcak bakmadığını ifade eden Kabasakal, "Dizi veya film projesi şimdilik düşünmüyorum. Ama çok çok iyi bir teklif ve proje olursa neden olmasın? En kötü oturup konuşulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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