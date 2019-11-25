Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

25.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:43

yaptığı açıklamada, "Ağabeyim A.Ş., 1992 yılında Z.G.'yi kaçırarak evlendi. Evlendikten yaklaşık 6 ay sonra Z.G.'nin bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, doğumundan birkaç gün sonra da vefat ettiğini ve defnettiklerini anlattılar. Birkaç ay sonra köye geldiler. Ağabeyim çocuğu kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti, bize anlattı. Çocuğu bir poşete bağlamış, otopside çıkmasın diye. Poşetin içinde öldüğünü söyledi. Sonra yengem de aynı şeyi ağlayarak, anlattı. 'Çok yalvardım ama yaptı' diye. Aradan çok uzun zaman geçti biliyorum ama vicdanen o kadar rahatsız oldum ki, artık iyice psikolojim bozulmaya başladı. Bunu adli mercilere bildirme gereği duydum. Suçlunun cezasını çekmesini istiyorum" demişti.

Kaynak: DHA

- Antalya