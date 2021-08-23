Son dakika haber | FATMA YASAK'IN İSYANI: TEKRAR GÖZALTINA ALINAN EŞİ TUTUKLANDI

Son dakika haberi... ESENYURT'ta boşanmak istediği eşi tarafından silah zoruyla kaçırıldığını belirten Fatma Yasak (27)'ın sesini sosyal medyadan duyurmasının ardından tekrar gözaltına alınan Alper Tasalı tutuklandı.

ESENYURT'ta boşanmak istediği eşi tarafından silah zoruyla kaçırıldığını belirten Fatma Yasak (27)'ın sesini sosyal medyadan duyurmasının ardından tekrar gözaltına alınan Alper Tasalı tutuklandı.

Fatma Yasak, 2 yıl öce evlendiği ve bir süre önce de boşanma kararı aldığı eşi Alper Tasalı tarafından sürekli şiddete uğradığını, silah zoruyla kaçırılıp öldürülmek istendiğini sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla duyurdu. Yasak, eşini bir şekilde ikna edip elinden kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu ancak gözaltına alınan Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Tasalı, tekrar gözaltına alındı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı'nın, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı