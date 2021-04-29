"Fatma"ya yorum yağmuru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Fatma"ya yorum yağmuru

'Fatma'ya yorum yağmuru
Hürriyet - Haberler | Magazin

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı "Fatma" dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı.

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı "Fatma" dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı.

Başak Abacıgil Sözeri'nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Biricik'in performansına yorum yağdı. "Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Fatma gibi dizilerden sonra Burcu Biricik'in psikolojisi bozulmazsa kesin bordo berelidir" tarzındaki yorumlar ses getirdi.

Kaynak: Hürriyet

Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Fatma"ya yorum yağmuru - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 08:47:19. #1.15#

title