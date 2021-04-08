Fatma Uruk: Dünyaya Türkiye'den sesleneceğim

"Bu sene bütün Türkiye rekorlarını kıracağım""Daha soğuk suda rekorlar deneyeceğim""Tüm masraflar bireysel denemelerde sporcular tarafından karşılanıyor""Bir pandemi daha yaşamayıp bir yerde mahsur kalmadan isteklerimi sürdürmeyi hedefliyorum"Özgür Alemdar: Fatma dünyadaki en güçlü sporculardan...

"Bu sene bütün Türkiye rekorlarını kıracağım"

"Daha soğuk suda rekorlar deneyeceğim"

"Tüm masraflar bireysel denemelerde sporcular tarafından karşılanıyor""Bir pandemi daha yaşamayıp bir yerde mahsur kalmadan isteklerimi sürdürmeyi hedefliyorum"Özgür Alemdar: Fatma dünyadaki en güçlü sporculardan bir tanesi Dilek Çapanoğlu: Destek olmaya devam edeceğiz Fatma Uruk ödülünü aldı

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTNBUL, -

Milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, "Bu sene dünyaya Türkiye'den sesleneceğim" dedi.Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 67,72 ve 77 metrelik dereceleri onaylanan ve dünya rekorlarının sahibi olan milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Fatma Uruk'un yanı sıra antrenörü Özgür Alemdar ve İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu katıldı. Yeni rekor çalışmaları, gelecek planlamaları ve spor kariyeri üzerine bilgiler veren Fatma Uruk, "Çok zor bir süreç geçirdim. Kendi rekor denememe giderken bile polis çevirmesine takıldım. 20 kişilik ekibi orada kendim kurdum. Fakat ben hep başaracağım günü düşündüm. 20 kişilik ekipte tek Türk olarak dünya rekoru denemesi yaptım. Gerçekten ben de şu anda anlatırken o günkü stresleri yaşıyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile oradaki engelleri aşabildim. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığımız ve Meksika Büyükelçiliği de destek oldu. Bu zorlu süreçte ana sponsorluğumu üstlenen İstanbul Akvaryum'a da teşekkür etmek istiyorum. Ben açıkçası sporcu olarak kendimi risksiz bir yatırım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. "BU SENE BÜTÜN TÜRKİYE REKORLARINI KIRACAĞIM"Meksika'da 62, 72 ve 77 metrelerde rekorlar kırdığını aktaran Fatma Uruk, "Bir profesyonel yaşantım var, sporun haricinde bankada çalışıyorum. Bu sene yapacağım hedeflerim daha büyük ve daha fazla desteklere ihtiyacım var. Bir pandemi daha yaşamayıp bir yerde mahsur kalmadan isteklerimi sürdürmeyi hedefliyorum. Dünya rekoru kırdım ama Türkiye rekorlarının hepsi bende değil. Zaman, mekan ve parayı denkleştiremediğimiz için bunları yapamıyordum. Bu sene bütün Türkiye rekorlarını kıracağım. Ülkemde yapacağım bu sene her ne yapacaksam. Ağustos ayında bir rekor denemem var ve İzmir'e gidiyorum. 2 aylık sıkı antrenman programım olacak. Sonrasında ise Kaş'ta yarışacağım, madalya hedefim var orada da. Meksika'ya gitmeden önce yaptığım gibi bir 4 yıllık planlamam var. Dünya şampiyonasında yarışıp İstiklal Marşımızı okutturup orada bir dünya rekoru kırmak istiyorum. Bunu Türkiye'de yapan yok ama ben yapabileceğime inanıyorum. Nihai hedefim ise gençlere örnek olmak. Spor yapan ve umutsuzluğa kapılan birini görünce kendimi düşünüyorum. Umutsuzluğa kapılmayın, Spor Bakanlığı ile de çalışmalarımız olacak bu konuda. Ulaştığım mesafeler beni çok mutlu ediyor ama bu tarz çalışmalara da devam edeceğim" diye konuştu."DAHA SOĞUK SUDA REKORLAR DENEYECEĞİM"2015 yılından bu yana derinlik yarışmalarında yer aldığını kaydeden Fatma Uruk, havuzda da çalıştığını ancak gönlünün denizde olduğunu söyledi. Meksika'daki denemelerinin daha önce Burdur'da yer alan Salda Gölü'nde de yapıldığını aktaran Fatma Uruk, "2017 yılından bu yana Salda Gölü'nde bu denemeleri yapıyordum. Çok da maliyetli oluyordu. Daha sonra çalıştığımım Kolombiyalı hocamla Meksika'ya gitmek kararı aldık. Kolay dedik olmadı. Oradan 3 ayrı rekorla ülkeme geri döndüm. Tüm bulduğum su birikintilerinde nefesimi tutmak istiyorum. Bu sene de Türkiye'deki güzellikleri göstermek istiyorum. Türkiye'nin en derin gölü Salda. Kişisel bir rekor denemesi olduğu için tüm masraflar ve organizasyon sporcuya ait Burdur'da da böyle bir camia yok. Dün Hırvat bir arkadaşımla konuşuyorduk, kendisi de Salda'ya gelmek istediğini söyledi. Çok ilgi çeken bir yer. Aslında Meksika'daki koşullar biraz daha su anlamında kolaydı. Suyu sıcak diye de gitmedim oraya, bu sene daha soğuk suda rekorlar deneyeceğim" şeklinde konuştu."TÜM MASRAFLAR BİREYSEL DENEMELERDE SPORCULAR TARAFINDAN KARŞILANIYOR"Bireysel rekor denemelerinin çok pahalı olduğunu da vurgulayan Fatma Uruk, "Ben yalnız değilim, benimle birçok kişi oluyor. Dolayısıyla aslında takım işi, ben de bu anlamda çok şanslıydım. Tüm masraflar bireysel denemelerde sporcular tarafından karşılanıyor. Bir bankada çalışıyorum, bana özel bir müsamaha yok. Ben ağustos-eylül ve ekim aylarında burada size bunları yine anlatıyor olacağım ve işimle ilgili de radikal kararlar alacağım. 2021 yılı geçen yıldan daha iyi olacak benim için pandemiye rağmen. Eminim ki bu sene daha güzel işler yapacağım. Bu sene Türkiye'den dünyaya sesleneceğim" dedi.ÖZGÜR ALEMDAR: FATMA DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ SPORCULARDAN BİR TANESİFatma Uruk'un antrenörü Özgür Alemdar, "Su altı sporları ülkemizin başarı kültürünün geliştiği önemli başarılar elde ettiğimiz branşlardan bir tanesi. Pek çok dünya rekoruna da sahibiz. Bu başarı kültürünün içinde Fatma dünyadaki en güçlü sporculardan bir tanesi. Yaptığımız antrenmanlarda elde ettiği derecelerle gelişime açık birisi ve kendisiyle çalışmak çok keyifli" şeklinde konuştu.DİLEK ÇAPANOĞLU: DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZSporun farklı branşlarına destek verdiklerini dile getiren Dilek Çapanoğlu ise, "Kadın sporcularımızın kendi hedefleri için destek vermek çok önemli. Fatma, koronavirüs salgını sebebiyle dünya bu haldeyken inanılmaz başarıya imza attı. Her sürecini online olarak takip ettik. Hava muhalefetinden tutun birçok kriz ile mücadele etti. Erkek egemen bir spor dalında üst üste 3 dalda başarılarını bize hediye etti. İstanbul Akvaryum olarak kendisine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. FATMA URUK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2020 yılı En'lerinde jüri özel ödülünü kazanan Fatma Uruk, ödülünü aldı. Ülkemizi temsil eden sporcular, antrenörler, kulüpler ve yöneticilerin başarılarının taçlandırıldığı 2020 yılı 'Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri' ödüllerine Meksika'da rekor denemesinde yer aldığı için katılamayan Fatma Uruk'a ödülünü Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu takdim etti. Babaoğlu, "Fatma Uruk, Meksika'da kırdığı rekorlarla bizlere bu güzel gururu yaşattı. İnşallah daha önemli başarılara imza atar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN