Fatma ULUTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yaydemir köyü sakinlerinden Ruşen ULUTAŞ'ın eşi Hüsniye, Aysel ve Fikret TURAN'ın kardeşleri Nihat, Bahattin, Ekrem, Erol ve Vural ULUTAŞ'ın yengeleri Fatma ULUTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ruşen ULUTAŞ: 0535 292 91 28

10 Kasım 2021, Çarşamba

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