Fatma Turgut, 'Elimde Dünya' adlı şarkısını kliplendirdi
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Fatma Turgut, 'Elimde Dünya' adlı şarkısını kliplendirdi

Vokal tarzı ve sesi ile Türk rock müziğin en güçlü kadın vokallerinden olan Fatma Turgut, Avrupa Müzik markası ile yayınlanan ve ilk solo albümü 'Elimde Dünya'ya da ismini veren şarkısını kliplendirdi

Fatma Turgut, 'Elimde Dünya' adlı şarkısını kliplendirdi
23.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:17

Söz ve müziği sanatçı dostu Can Bonomo'ya ait olan ve albümün üçüncü video klibi Elimde Dünya şarkısının Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde hazırlanan klibinde Fatma Turgut'un turne görüntüleri, kulis hatıraları, konser performansları yer alıyor.& ;

'Elimde Dünya' şarkısı ve klibi ile ilgili duygularını dile getiren Fatma Turgut, şunları söyledi: "COVID-19 sebebiyle evlerimizde olduğumuz bu dönemde elimde olan görüntülerle bir klip oluşturmak istedim.

"ALBÜMÜN ÜÇÜNCÜ VİDEO KLİBİ OLDU"

İlk solo albümüme ismini veren 'Elimde Dünya' şarkısının klibi albümün üçüncü video klibi oldu. Söz ve müziği çok sevgili Can Bonomo'ya ait olan Elimde Dünya şarkısı, albümün temelini oluşturan ve albüme ilk giren şarkı.

"CAN BONOMO'DAN MESAJ GELDİ"

Bir kış günü Paris'teydim ve yolda yürürken bir anda Can'dan (Bonomo) mesaj geldi. Şarkının nakaratını yollamıştı bana. Çok heyecanlandım duyduğumda. Elimde Dünya, benim için albümdeki en önemli parçalardan biri ve yeri büyük ve ayrı. İlk solo albümüm birçok ödül getirdi bana. Şimdi yavaştan bu şarkılara teşekkür edip, yeni single için hazırlanma vakti. Sonbahar gibi yeni bir tekli paylaşmayı planlıyorum."

Fatma Turgut'un Elimde Dünya klibi, 22 Mayıs tarihinde tüm müzik kanalları ve dijital platformlarda yayında.

İŞTE O KLİP...



Kaynak: Snob Magazin

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