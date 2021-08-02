Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3'üncü kez nikah tarihlerini erteledi
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Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3'üncü kez nikah tarihlerini erteledi

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3'üncü kez nikah tarihlerini erteledi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Evlilik hazırlığı yapan ikili, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Daha önce iki kez nikah tarihini erteleyen Toptaş ile Topçu, pandemi nedeniyle nikah tarihini yeniden ertelediklerini söylediler.

Ünlü oyuncu, parmağındaki tektaş yüzüğüyle ilgili soruya ise "Çok özel" dedi.

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu'nun aynı model spor ayakkabı giymesi dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

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Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu 3'üncü kez nikah tarihlerini erteledi - Haberler Magazin
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