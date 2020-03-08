Fatma Teyzeye Erdoğan'ın tablosu hediye edildi
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel

Fatma Teyzeye Erdoğan'ın tablosu hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da meclis gurup toplantısında söz ettiği Fatma Özaslan'a ilgi devam ediyor.

08.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:04
Fatma Teyzeye Erdoğan'ın tablosu hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da meclis gurup toplantısında söz ettiği Fatma Özaslan'a ilgi devam ediyor.


Malatya'da yaşayan 78 yaşındaki Fatma Özaslan'ın pazarda alışveriş yaparken Suriye konusundaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İş Adamı Sabri Unat, Fatma Özaslan'ı evinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye etti.


Ziyarette konuşan İş Adamı Sabri Unat, "Bu gün Malatya'mızın nene hatunu Fatma Özaslan teyzemizi ziyaret ederek elini öptük hayır duasını aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ı çok sevdiğini sosyal medyada gördük ve duyduk kendisine bu gün Erdoğan tablosunu hediye ediyoruz. Fatma teyze Malatya'mızda Türkiye'de seni çok sevdi bizler içinde dua edersin inşallah" şeklinde konuştu.


Fatma Özaslan ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizlerin Allah yardımcınız olsun. Vatanımıza, milletimize bayrağımıza hizmet edenlere her gün dua ediyorum. Bu vatan hepimizin. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor " diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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