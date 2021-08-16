Fatma Taşdelen kimdir? Paylaş Benimle Fatma Taşdelen kaç yaşında, nereli? Fatma Taşdelen biyografisi!

Gökhan Çınar'ın sunduğu TV8'in sevilen programı Paylaş Benimle'nin konuğu olan Fatma Taşdelen'in haytaı merak edildi. Peki, Fatma Taşdelen kimdir? Paylaş Benimle Fatma Taşdelen kaç yaşında, nereli? Fatma Taşdelen mesleği nedir? Fatma Taşdelen hayatı ve biyografisi nedir?

Paylaş Benimle programının bu haftaki konukları arasında Fatma Taşdelen yer aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Fatma Taşdelen hayat hikayesiyle dikkat çekti. Peki, Fatma Taşdelen kimdir? Paylaş Benimle Fatma Taşdelen kaç yaşında, nereli? Fatma Taşdelen mesleği nedir? Fatma Taşdelen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

FATMA TAŞDELEN KİMDİR?

Paylaş Benimle programının bu haftaki konukları arasında Fatma Taşdelen yer aldı. Fatma Taşdelen hayat hikayesiyle dikkat çekti. Samsunlu olan Fatma Taşdelen, 15 yaşında kömür fabrikasında çalışırken aşık olup evden ayrıldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Aşık olduğu insanın mafya olduğunu öğrenen Fatma hayatta kalma mücadelesi başlattı. Yıllarca işkence gören Fatma Taşdelen'in hayatı beyaz perdeye taşınacaktı. Taşdelen'in hayat hikayesini yönetmen Yunus Şevik'in beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor.