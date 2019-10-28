Fatma Şengül davasında savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

28.10.2019 16:00

Maltepe'de işe gitmek için evinden çıkan Fatma Şengül'ü, silahla vurarak öldüren ardından intihara teşebbüs eden iş arkadaşı Zeynel Akbaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık kendini, "Fatma Şengül beni sürekli hor görüyordu. Olay günü bana 'senin iğrenç yüzünü görmek istemiyorum' dedi. O sırada yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim" diyerek savundu. Duruşma sonrasında Şengül'ün kız kardeşi, 'katilinle göz göze geldim' diyerek fenalık geçirdi.

Maltepe'de, 30 Mart 2019 tarihinde işe gitmek için evinden çıkan Fatma Şengül, kendisiyle aynı iş yerinde çalışan Zeynel Akbaş tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Şengül'ün kendisini hor gördüğünü iddia eden Akbaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakim karşısına çıktı

Davanın ilk celsesi bugün Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel Akbaş cezaevinden getirilirken, Fatma Şengül'ün çocukları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TANSİYONUM YÜKSELDİĞİ İÇİN KENDİMİ KAYBETTİM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zeynel Akbaş, "Bu olaydan dolayı üzgünüm. Üzgün ve pişman olduğumdan dolayı kendime de ateş ettim. Markete gidecektim kahvaltılık bir şeyler almaya. Fatma hanıma selam verecektim. O da, 'senin iğrenç suratını görmek istemiyorum' dedi. Ben de 'iş yerinde de böyle diyorsun' dedim. O sırada yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim. 2 dakika konuştuk, sonra silahla ateş ettim" dedi.

"SİLAH BABAMDAN MİRAS KALDI"

Mahkeme başkanının, 'Neden silahla gittin?' sorusuna sanık, "Semtimden dolayı silah taşıyordum" diyerek silahın babasından miras kaldığını söyledi. Savunmasının devamında, "Fatma Şengül beni sürekli hor görüyordu. İş yerinde de bana hor görücü, alay edici davranışlarda bulunuyordu. Tansiyon hastası olmasaydım bilincim yerinde olurdu, bu cinayeti işlemezdim" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: 'FİŞEK DOLU TABANCAYLA GİTMİŞSİN'

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kadının seninle derdi ne, bir sebebi olması lazım. Taciz mi ettin?" diye sorması üzerine sanık, "Hayır taciz etmedim ama üzerime geliyordu. Beni hakir görmesi beni tetikledi" dedi. Mahkeme başkanının, "Medeni insanlar bunları yüz yüze konuşur, anlaşır. Sabahın erken saatlerinde 11 tane fişek dolu tabancayla gitmişsin. Rahatsızlığın dışında başka bir şeyler var. 2 dakika konuşma oldu diyorsun ya, ne oldu o zaman?" demesi üzerine ise, "Bana, 'aval aval bakıyorsun, salakça şeyler söylüyorsun' diyordu. Bana 'üstün başın pasaklı' diyordu" dedi.

"ANNEM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE CAN VERDİ"

Duruşmada söz alan Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, "Annem 6 aydır bu adamı bana şikayet ediyordu. 'İşlerini bana yığıyor, çok yoruluyorum, orda çalışmak istemiyorum' diyordu. Annem çok enerjik bir kadındı. Kanser tedavisi gördüğü halde çok neşeliydi. Kanseri gülerek yendi ama son 1 haftadır evde ruh gibiydi. Ben de anneme biraz daha sabretmesini söylüyordum. Aradan 7 saat geçti, kurşun sesi ve 'Ah' çığlığı duydum. Cama koştum, komşumuz bana bağırdı 'koş' diye. Annem silah sesinden korkup bayıldı sandım. Yanına gittiğimde annem kanlar içindeydi. Benim annem gözlerimin önünde can verdi. Evimizin önünde son nefesini verdi" diye konuştu.

"AKLIMDAN GİTMEYEN TEK ŞEY, BANA TEBESSÜM ETMESİYDİ"

Oğlu Koray Şengül ise evli olduğunu ve annesiyle aynı apartmanda oturduklarını söyleyerek, "Annemi ben uyandırdım, işe göndermek için. Annemin kanserden sonra saçları yumuşacık çıkmıştı. O gün de öpüp kokladım. Annem dışarı çıkar çıkmaz birkaç dakika sonra çığlık sesi duydum. Aşağı indiğimde annemin yerde yattığını ve başında kurşun yarası olduğunu gördüm. Annem örgü kurslarına gider, eve gelir, torunuyla ilgilenir, kendi halinde biriydi. Benim annemi kim neden vursun ki diye düşündüm. Sonra tanıklardan biri adamın biri de aşağıda kendini vurmuş dedi, hemen aşağı doğru koştum. Aklımdan gitmeyen tek şey sanığın bana tebessüm etmesiydi" dedi.

"BU ADAM SADECE ANNEMİ DEĞİL, İÇİMDEKİ KEŞKELERİ DE ÖLDÜRDÜ"

"Kesinlikle pişman değildir bu adam hakim bey" diyen Koray Şengül, "'Kendini öldürmek isteyen adam kafasına sıkardı' dedim, ondan sonra güldü bana. Bu adam sadece annemi öldürmedi, içimdeki keşkeleri de öldürdü. Annemle yaşayamadıklarıma pişmanım. Ben 10 dakika erken çıksaydım bu adama engel olabilirdim. Belki ben de vurulurdum ancak annemi kaybetmezdim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Fatma Şengül'ü "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşma sonrasında 'katilinle göz göze geldim' diyerek fenalık geçiren Fatma Şengül'ün kız kardeşi ambulansa alınarak tedavi edildi.

"BU TASARLANMIŞ BİR CİNAYET"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyelerinin açıklamalarının ardından konuşan Fatma Şengül'ün babası İmdat Işık, "Fatma'yı, Fatma'nın kızını yalnız bırakmadığınız için size sonsuz teşekkür ederim. Bu bir cinayet, tasarlanmış cinayet. Durduk yerde bir insan bana hakaret etti diye ben kalkıp da karıncayı incitmem. Sanık yalan söylüyor. BEN ADALETE GÜVENİYORUM" DEDİ.

Müşteki avukatlarından Aylin Mert ise, "Fatma Şengül'ün katilinin yargılandığı dosyanın ilk duruşması için buradaydık. Hassasiyetle yaklaşılan bir yargılama oldu bugünkü celse. Sanık ifadesi dinlendi. Fatma Şengül dosyası simge dosyalardan, emsal kararlardan biri olacak. Fatma'nın kızı Açelya ile hep şunu söylemiştik. Fatma çok güzel gülen bir kadın. 'Fatma'nın gülüşünü çaldılar bizden' dedik. Başka Fatma'ların gülüşünü almasınlar diye mücadelemiz" ifadelerini kullandı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA