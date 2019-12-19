Fatma Şengül cinayeti davasında sanığa haksız tahrik indirimi

19.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:01

Maltepe'de işe gitmek için evinden çıkan Fatma Şengül'ü, silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iş arkadaşı Zeynel Akbaş, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koyarak, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti.



Maltepe'de 30 Mart 2019 tarihinde işe gitmek için evinden çıkan Fatma Şengül, kendisiyle aynı iş yerinde çalışan Zeynel Akbaş tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Şengül'ün kendisini hor gördüğünü iddia eden Akbaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.



Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının ikinci duruşmasına tutuklu sanık Zeynel Akbaş cezaevinden getirildi. Fatma Şengül'ün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



Duruşmada söz alan müşteki Şengül ailesinin avukatı Aylin Mert, maktul Fatma Şengül'ün eşini kaybetmesinin ardından 3 çocuğunu büyüten, kanserle mücadele eden, azim ve güçlü bir kadın olduğunu belirterek, sanığın üzerine atılı suçu tasarlayarak ve canavarca hisle işlediğini ve bu suç kapsamında cezalandırılmasını istediklerini söyledi.



Fatma Şengül'ün oğlu Koray Şengül söz alarak, "Annemin olay günü gülüşü hala gözümün önündedir. Bir tek annemi öldürmedi bu adam. Bizim annemle yaşayamadıklarımızı mahvetti. Bu caninin en ağır şekilde cezalandırılması temennimizdir" dedi.



"Kendimde değildim" diyerek kendini savundu



Olay günü kendinde olmadığını söyleyen sanık Zeynel Akbaş, "Kendimde olsaydım bu olayı yapmazdım. Ruh sağlığım etkilenmiştir. Rahatsızlığın verdiği tepkiyle yaptım. Hastalığımla ilgili oldu bu durum, ani yükselmelerim oluyor. Susuyorsun kızgınlığa dönüşüyor. Yoksa böyle bir şey yapma ihtimalim yok" dedi. Sanığın avukatı ise, "Ortada üzücü bir olay var, kimsenin itirazı yok. Müvekkil de bugüne kadar suç işlememiş" diye konuştu.



Cezada haksız tahrik indirimi



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Zeynel Akbaş'ı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın işlediği suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirten mahkeme heyeti, sanığın cezasını 18 yıla düşürdü.



Mahkeme başkanından karara muhalefet şerhi



Oy çokluğuyla alınan karara mahkeme başkanı Adem Kahriman muhalefet şerhi koydu. Şerh yazısında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği kaydedildi.



"Bu cinayet tasarlanarak işlenmiştir"



Kararı duyan Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül, gözyaşlarına boğuldu. Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki avukatı Aylin Mert, "Fatma Şengül 30 Mart tarihinde işe gitmek için evinin önüne çıktığında bilerek, isteyerek katledildi. Yargılamanın başından bu yana talep ettiğimiz şey şu; bu cinayet tasarlanarak işlenmiştir. Sanık direk Fatma'nın evden çıkmasını bekleyerek onu vurdu. 'Markete peynir almaya gidiyordum, sabahın o saatinde cebinde silahımla ve cebimde kurşunlarımla dedi. Bana Fatma hakaret etti' dedi. ve bu mahkeme 'haksız tahrik vardır' dedi" diyerek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.



"Hangi özür annemi bana geri getirecek?"



Fatma Şengül'ün oğlu Koray Şengül ise, "Sanığın baştan sona bütün yalanlarına rağmen ne hakla indirim yaptılar hala anlamış değilim. Soruyorum, 'Hangi özür annemi bana geri getirecek?'" dedi. Kızı Açelya Şengül de, "Katil anneme 5 kurşun sıktı, dördü öldürücü yerlerine isabet etti. ve katili 18 yıl ceza aldı" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA